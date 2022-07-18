"Розпалюємо ненависть": Дантесу "прилетіло" від росіян в Ізраїлі
Джерело:інстаграм Володимира Дантеса
Тиждень тому Володимир Дантес виїхав з України в Ізраїль, щоб дати там кілька благодійних концертів. Однак нарвався на гнів росіян. Ті кажуть, що співак та інші артисти розпалюють до них ненависть.
У Тель-Авіві Дантес виступив у рамках благодійного туру "Доброго вечора, ми з України". З ним співали Монатік, Настя Каменських, Потап, Alina Pash, гурт KAZKA, а зал був в синьо-жовтій символіці та українських прапорах. Тож росіяни Ізраїлю розгнівилися й стали слати листи, що такі як Дантес "розпалюють ненависть".
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Як Дантесу "прилетіло" від росіян в Ізраїлі
Про те, що образив росіян, співак дізнався вже у Хайфі, куди приїхав з концертом. Там емігранти з росії влаштувати цілий мітинг в підтримку цих, кого притісняють.
Ми виступаємо, збираємо гроші для України, підтримуємо тимчасово переселених. Нагадуємо світу, що війна триває, і треба продовжувати робити все, що тільки можна задля перемоги України, наводимо факти, показуємо, що відбувається в країні. А після терористичного нападу у Вінниці росіяни роблять мітинг, що їх притісняють і ненавидять,
– написав Дантес.
Однак додав, що росіяни поплатяться й за це: "Як то кажуть, карма – с*ка. Вона дуже швидка і сильна. Кожного дожене".
У мережі підтримали Дантеса
- "Русофобія все ж недостатня";
- "Від довічної ганьби й прокляття ніякі мітинги їм не допоможуть";
- "Зібралась купка москаликів помахати прапорцями за гроші";
- "Соромно за цей мітинг у Хайфі. Але дякувати Богу, там було три каліки, на відміну від мітингів на підтримку України, на які приходять тисячі";
- "Вово, все ок, там цих собак було на пальцях порахувати! Десь гавкають, а сміливості не має, щоб вийти. Я з Хайфи, ми за Україну".