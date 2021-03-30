Володимир Жогло замилував мережу фото з маленьким сином

Гуморист "Вар'яти шоу" Володимир Жогло декілька місяців тому вперше став батьком. Він насолоджується часом, який проводить з сином і часто ділиться з шанувальниками спільними фото.

У 2020 році в українському шоу-бізнесі був справжній бейбі-бум і тепер новоспечені батьки активно діляться світлинами зі своїми нащадками. Одним із щасливих татусів є Володимир Жогло.

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Артист разом із дружиною та сином проживає у Львові. На карантині він якомога більше часу проводить з рідними і намагається максимум уваги приділяти синові.

Нове фото Володимира Жогла з сином

Днями Володимир поділився фотографією, де тримає на руках маленького Остапа. Хлопчик одягнений у яскравий комбінезон помаранчевого кольору. Також бачимо на ньому сіру шапочку та блакитне взуття.

Жогло постав перед камерою у джинсах, білій футболці та куртці кольору хакі. Таке вбрання поєднав з синім взуттям. На обличчі зірковий татусь мав захисну маску, проте навіть так було видно його усмішку.



Володимир Жогло з сином / Фото з інстаграму Володимира Жогла

У коментарях підписники гумориста залишають багато приємних слів. Така публікація їм неабияк сподобалася.