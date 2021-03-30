Юморист "Варьяты шоу" Владимир Жогло несколько месяцев назад впервые стал отцом. Он наслаждается временем, которое проводит с сыном, и часто делится с поклонниками совместными фото.

В 2020 году в украинском шоу-бизнесе был настоящий бэйби-бум, и теперь новоиспеченные родители активно делятся фотографиями со своими отпрысками. Одним из счастливых пап является Владимир Жогло.

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Артист вместе с женой и сыном проживает во Львове. На карантине он как можно больше времени проводит с родными и старается максимум внимания уделять сыну.

Новое фото Владимира Жогло с сыном

На днях Владимир поделился фотографией, где держит на руках маленького Остапа. Мальчик одет в яркий комбинезон оранжевого цвета. Также видим на нем серую шапочку и голубую обувь.

Жогло предстал перед камерой в джинсах, белой футболке и куртке цвета хаки. Такой наряд соединил с синей обувью. На лице у папаши была защитная маска, однако даже так была видна его улыбка.



Владимир Жогло с сыном / Фото из инстаграма Владимира Жогло

В комментариях подписчики юмориста оставляют много приятных слов. Такая публикация им изрядно понравилась.