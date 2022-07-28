В інтерв'ю Пірсу Моргану: Зеленський вибухнув сміхом і попросив пробачення в дружини

Перша леді України та президент Зеленський дали інтерв'ю Пірсу Моргану, у якому не обійшлось без курйозних моментів. Після одного з запитань Володимир Зеленський засміявся та перепросив перед дружиною.

Британський телеведучий Пірс Морган взяв інтерв'ю у Володимира та Олени Зеленських. Він розмовляв з ними на різні теми – від політики до їхніх стосунків.

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Курйозний момент на інтерв'ю

Пірс Морган поцікавився у першої леді, чи справді вона не знала, що її чоловік вирішив балотуватися у президенти. На що Олена Зеленська відповіла: "Він забув".

Після цього Володимир Зеленський і Пірс Морган стали сміятися. Тим часом перша леді розповіла, чому дізналась про все з телебачення.

Він забув про це сказати. Насправді він розумів, що я не буду в захваті від цієї ідеї. Це б зайняло кілька годин складних переговорів зі мною. Ось чому він щодня відкладав розмову та шукав потрібний момент і продовжував відкладати,

– поділилась Олена.

"А потім я дивилася його новорічне привітання, в якому він повідомив, що балотуватиметься у президенти. Він сидів у цей момент поряд зі мною. І я говорю: "Давай, розповідай про все".



Володимир Зеленський розсміявся на інтерв'ю / Скриншот з відео

Володимир Зеленський поділився, що не сміявся так вже 5 місяців. Він додав, що рішення балотуватися було дуже складним. Пірс Морган жартома запропонував президенту попросити вибачення перед дружиною.

"Добре. Мені дуже шкода", – сказав президент України з усмішкою і взяв першу леді за руку.

Інтерв'ю Зеленських Пірсу Моргану: дивіться відео (кумедний момент з 50:21)

Що подружжя розповіло про їхні стосунки

Володимир та Олена Зеленські через війну перебувають у розлуці, тож їхня зустріч на інтерв'ю була схожа на побачення, як зауважив Пірс Морган. Між парою відбувся зворушливий діалог.

"Так! Дякую за це телепобачення! Володимир живе на роботі, я з дітьми, але ми в іншому місці. Але у всіх українців така ж історія – багато хто розійшовся, чекає на перемогу, щоб знову возз'єднатися", – відповіла перша леді.

У мене лише одна дружина, і я щасливий. У мене одна дружина, одне кохання та одна сім'я. У мене ніколи не було відчуття, що з нами чи у наших відносинах щось не так. Чи, може, ти іноді почуваєшся нещасним зі мною?

– звернувся Володимир до дружини.

"Не з тобою. Але без тебе я дуже нещасна", – сказала Олена Зеленська.

Подружжя підкреслило, що впорається зі всіма труднощами. Вони впевнені, що за 5 місяців війни їхній шлюб лише зміцнів.