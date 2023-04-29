Моїх дітей виховує дружина та війна, – Зеленський зізнався, чи вважає себе хорошим батьком
Джерело:Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський відверто розповів про батьківство під час війни. Він поділився, чому не може назвати себе сьогодні хорошим батьком.
Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам. У ньому він відповідав і на особисті запитання, зокрема, про сім'ю.
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Володимир Зеленський про дітей
У Зеленського запитали, чи можливо знаходити баланс між тим, щоб бути хорошим чоловіком і батьком і водночас хорошим управлінцем країни під час війни. Це завдання він назвав неможливим.
Кажуть, що я зараз непоганий президент, але я зараз точно не найкращий батько, у мене немає часу на моїх дітей, на мою сім'ю. Мене запитували, про що я жалію й не жалію. Я шкодую, що у мене немає часу на моїх дітей і вони виховуються не мною. Моїх дітей виховує дружина та війна,
– сказав президент України.
Володимир Зеленський з сім'єю / Фото з соцмереж
Водночас Володимир Зеленський визнав, що не шкодує про те, чим займається. "Не шкодую про те, що цей час я віддаю своїй роботі, яка важлива, як мені здається".
Як президентське подружжя згадує про дітей
Президент згадував про дітей на пресконференції до роковин повномасштабного вторгнення. Це запитання було для нього найскладнішим: "Я дуже їх люблю. Свою дружину. Мої діти – головні люди для мене. Бачу їх рідко. Батьків не бачу зовсім… У серці вони всі є".
Олена Зеленська ділилась, що не розповідає дітям про війну – вони знають усе самі. Вона зізналась, що її 10-річний син у зв'язку з війною зацікавився видами зброї та іншими воєнними деталями, яких інколи не знає й сама перша леді. Тоді як її 18-річна донька має свої думки щодо подій в Україні та світі, тож Зеленська має гарного та розважливого співрозмовника.