Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам. В нем он отвечал и на личные вопросы, в частности о семье.

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Владимир Зеленский о детях

У Зеленского спросили, можно ли находить баланс между тем, чтобы быть хорошим мужем и отцом и в то же время хорошим управленцем страны во время войны. Эту задачу он назвал невозможной.

Говорят, что я сейчас неплохой президент, но я сейчас точно не самый лучший отец, у меня нет времени на моих детей, на мою семью. Меня спрашивали, о чем я жалею и не жалею. Я сожалею, что у меня нет времени на моих детей, и они воспитываются не мной. Моих детей воспитывает жена и война,

– сказал президент Украины.



Владимир Зеленский с семьей / Фото из соцсетей

В то же время, Владимир Зеленский признал, что не жалеет о том, чем занимается. "Не жалею о том, что это время я отдаю своей работе, которая важна, как мне кажется".

Как президентские супруги вспоминают о детях

Президент упоминал о детях на пресс-конференции к годовщине полномасштабного вторжения. Этот вопрос был для него сложным: "Я очень их люблю. Свою жену. Мои дети – главные люди для меня. Вижу их редко. Родителей не вижу совсем… В сердце они все есть".

Елена Зеленская делилась, что не рассказывает детям о войне – они знают все сами. Она призналась, что ее 10-летний сын в связи с войной заинтересовался видами оружия и другими военными деталями, которых иногда не знает и самая первая леди. В то время как ее 18-летняя дочь имеет свои мысли относительно событий в Украине и мире, поэтому у Зеленской есть хороший и рассудительный собеседник.