До того ж глава держави зізнався, як намагається підтримувати рідних у складі часи. З'ясувалось, що Володимир Зеленський використовує свої гумористичні здібності й під час зустрічей намагається жартувати, щоб підняти настрій дітям, дружині та батькам.

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Як Володимир Зеленський проводить час з дружиною

Володимиру та Олені вдається побути разом під час і після робочих зустрічей. Також вони часто спілкуються онлайн. Крім того, перша леді час від часу навідується на роботу коханого, правда, в основному з професійною метою.

Я зустрічаюся зі своєю дружиною, і вона приходить до мене. Звісно, ​​ми зустрічаємося частіше, ніж на початку війни, але в будь-якому випадку деякі питання безпеки впливають на наше життя,

– розповів президент України.

Що стосується традиційних побачень у кінотеатрі чи ресторані, то в сучасних реаліях Володимиру та Олені організувати їх дуже складно.



Володимир та Олена Зеленські / Фото з інстаграму першої леді

Історія кохання Володимира та Олени Зеленських