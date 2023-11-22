До того ж глава держави зізнався, як намагається підтримувати рідних у складі часи. З'ясувалось, що Володимир Зеленський використовує свої гумористичні здібності й під час зустрічей намагається жартувати, щоб підняти настрій дітям, дружині та батькам.
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Як Володимир Зеленський проводить час з дружиною
Володимиру та Олені вдається побути разом під час і після робочих зустрічей. Також вони часто спілкуються онлайн. Крім того, перша леді час від часу навідується на роботу коханого, правда, в основному з професійною метою.
Я зустрічаюся зі своєю дружиною, і вона приходить до мене. Звісно, ми зустрічаємося частіше, ніж на початку війни, але в будь-якому випадку деякі питання безпеки впливають на наше життя,
– розповів президент України.
Що стосується традиційних побачень у кінотеатрі чи ресторані, то в сучасних реаліях Володимиру та Олені організувати їх дуже складно.
Володимир та Олена Зеленські / Фото з інстаграму першої леді
Історія кохання Володимира та Олени Зеленських
- Зіркова пара родом із Кривого Рогу. Вони навчалися в паралельних класах, втім романтичні стосунки між ними склалися саме завдяки спільному знайомому.
- Цікаво, що Володимир та Олена були не лише парою, а й колегами.
- Перша леді брала активну участь у професійній діяльності чоловіка з самого початку його кар'єри.
- Спершу вона допомагала створювати мініатюри для студентських виступів у гумористичному шоу КВК.
- Згодом Олена стала сценаристкою команди чоловіка "Квартал 95".
- Також Зеленська була сценаристкою фільму "Як козаки" та долучилася до написання сценаріїв для телешоу "Вечірній квартал" і "Жіночий квартал".
- Зараз перша леді виконує лише обов'язки дружини президента України. Вона зізналася, що це дуже складно та відповідально.