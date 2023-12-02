Володимир Ярославський відверто розповів про стосунки з Мартиновською: "Спали в одному ліжку"

Хоч Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський неодноразово спростовували чутки про роман, це запитання досі актуальне. Ресторатор пояснив, що між ними насправді.

Ресторатор та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів про стосунки з колегою Олею Мартиновською. Шеф-кухар запевнив, що вони близькі друзі.

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Володимир Ярославський про стосунки з Олею Мартиновською

Ми чесно дуже класні друзі. І я щасливий, що ми не переступили ту межу, щоб не залізти в ліжко разом. Ми дуже близькі. Ми, коли їздили на вечері за кордоном, ми спали в одному ліжку. Ми можемо прокинутися в одному ліжку. Я можу її нормально поцілувати й обійняти. Але без якогось підтексту,

– розповів Ярославський.

Кулінар зізнався, що все-таки неодноразово задумувався про те, щоб розвинути дружбу у щось більше. Він уявляв це життя, але не знайшов пояснення, чому цього не відбулося. Ймовірно, однією з причин був невдалий роман з підлеглою.

По роботі в мене був приклад, коли випадково щось сталося, і ми з дівчиною хотіли звільнитися просто в один день. Стався інтим, а потім усе пішло якось не так. Ми товаришували добре в колективі. І я вирішив після цього ніколи на роботі не заводити жодних стосунків", – пригадав ресторатор.

Ярославський додав, що найкращими друзями в його житті є ті люди, з якими вдалося зберегти близькість.

Ярославський хоче всиновити дитину

Володимир Ярославський зауважив, що не проти стосунків з жінкою, яка вже має дитину. Щобільше, він і сам хотів би усиновити дитину.

Я б дуже хотів мати дитину. Можливо, не зараз, бо в мене не вистачає часу на себе і на моїх близьких, я не можу дати більшу частину часу дитині. Але я б хотів усиновити. Я розумію, що моє бажання мати дитину це бажання віддати досвід і беззаперечну любов комусь. У мене взагалі немає відчуття, що це має бути моя кров,

– зазначив кулінар.

Ресторатор додав, що має необхідність віддати любов, а хтось зараз її потребує. Та він розуміє складнощі процесу, потребу в часі та повноцінній сім'ї.

Інтерв'ю з Володимиром Ярославським: дивіться відео онлайн