Ресторатор та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів про стосунки з колегою Олею Мартиновською. Шеф-кухар запевнив, що вони близькі друзі.

Цікаво У нестандартний спосіб: відомий український співак PARFENIUK зробив пропозицію дівчині

Володимир Ярославський про стосунки з Олею Мартиновською

Ми чесно дуже класні друзі. І я щасливий, що ми не переступили ту межу, щоб не залізти в ліжко разом. Ми дуже близькі. Ми, коли їздили на вечері за кордоном, ми спали в одному ліжку. Ми можемо прокинутися в одному ліжку. Я можу її нормально поцілувати й обійняти. Але без якогось підтексту,

– розповів Ярославський.

Кулінар зізнався, що все-таки неодноразово задумувався про те, щоб розвинути дружбу у щось більше. Він уявляв це життя, але не знайшов пояснення, чому цього не відбулося. Ймовірно, однією з причин був невдалий роман з підлеглою.

По роботі в мене був приклад, коли випадково щось сталося, і ми з дівчиною хотіли звільнитися просто в один день. Стався інтим, а потім усе пішло якось не так. Ми товаришували добре в колективі. І я вирішив після цього ніколи на роботі не заводити жодних стосунків", – пригадав ресторатор.

Ярославський додав, що найкращими друзями в його житті є ті люди, з якими вдалося зберегти близькість.

Ярославський хоче всиновити дитину

Володимир Ярославський зауважив, що не проти стосунків з жінкою, яка вже має дитину. Щобільше, він і сам хотів би усиновити дитину.

Я б дуже хотів мати дитину. Можливо, не зараз, бо в мене не вистачає часу на себе і на моїх близьких, я не можу дати більшу частину часу дитині. Але я б хотів усиновити. Я розумію, що моє бажання мати дитину це бажання віддати досвід і беззаперечну любов комусь. У мене взагалі немає відчуття, що це має бути моя кров,

– зазначив кулінар.

Ресторатор додав, що має необхідність віддати любов, а хтось зараз її потребує. Та він розуміє складнощі процесу, потребу в часі та повноцінній сім'ї.

Інтерв'ю з Володимиром Ярославським: дивіться відео онлайн