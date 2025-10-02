Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на сторінку Олексія в X. Наразі він не оголосив стать та ім'я дитини.

Олексій Шкробанець опублікував фотографію, на якій зображена рука немовляти. У коментарях під дописом автора ютуб-каналу Geek Journal і його дружину Юліану вітають з поповненням у сім'ї.

Ми з Юліаною тепер батьки,

– написав військовий.

Олексій Шкробанець став батьком / Фото з його сторінки в X

