Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на сторінку Олексія в X. Наразі він не оголосив стать та ім'я дитини.
Олексій Шкробанець опублікував фотографію, на якій зображена рука немовляти. У коментарях під дописом автора ютуб-каналу Geek Journal і його дружину Юліану вітають з поповненням у сім'ї.
Ми з Юліаною тепер батьки,
– написав військовий.
Олексій Шкробанець став батьком / Фото з його сторінки в X
Хто такий Олексій Шкробанець?
Нагадаємо, що Олексій Шкробанець заснував ютуб-канал Geek Journal у 2012 році. Там виходять огляди на українські й світові фільми, кіноновини тощо. Наразі він налічує понад 300 тисяч підписників.
У квітні 2024 року блогер повідомив, що долучився до лав ЗСУ.
"Я вважаю, що якщо ви не працюєте на українську перемогу в будь-якому вигляді, то ви прямо допомагаєте ворогу. Тому дякую всім, хто робить хоч щось. Якщо ви не готові йти до війська, то допомагайте війську", – написав тоді Олексій.
У вересні того ж року стало відомо, що Шкробанець одружився. Зауважимо, що дружина блогера, Юліана, також брала участь у розвитку ютуб-каналу Geek Journal.