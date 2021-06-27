Володимир Остапчук викликав поліцію на ексдружину

Відомий ведучий Володимир Остапчук вкотре не зміг побачитися з дітьми - донькою Емілією та сином Еваном. Він звинуватив ексдружину Олену Войченко в систематичному порушенні його батьківських прав і викликав поліцію.

Вранці шоумен Володимир Остапчук, який активно веде блог в інстаграмі, ділився з понад пів мільйонною аудиторіє, що планує "спробувати побачити дітей". Вже за кілька годин зірка опублікував фото на тлі поліцейського авто. Як пояснив ведучий, все тому, що він вкотре не зміг провести час з сином і донькою.

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Володимир Остапчук викликав поліцію та написав заяву на ексдружину Олену Войченко, яка не дозволяє йому бачитися з дітьми відповідно до графіку. Схоже, ані його колишньої, ані дітей вдома не було. Тому далі Остапчук планує звертатися до суду, аби захистити свої батьківські права.

"Олена Войченко систематично порушує встановлений графік побачень з дітьми. Набридло стукати в порожні двері. Викликав поліцію, щоб зафіксувати систематичне порушення моїх батьківських прав. У нас рівноцінні права з матір'ю", – пояснив шоумен.

Остапчук викликав поліцію на ексдружину / Фото з інстаграм-сторіс ведучого

Сьогодні мені не вдалось побачитися з дітьми, це систематично відбувається. Я буду добиватися законним способом бути таким же батьком, як і моя колишня дружина,

– додав Володимир Остапчук.

Варто додати, що Володимир Остапчук бореться за дітей з Оленою Войченко відтоді, як оголосив про розлучення: