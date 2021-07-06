Володимир Остапчук про найбільший гонорар, ескорт та головного конкурента

6 липня 2021 , 17:46
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Джерело:

"33 за 3"

Український ведучий та шоумен Володимир Остапчук у новому інтерв'ю розсекретив свій найбільший гонорар, зізнався, чи користувався колись ескорт-послугами та назвав головного конкурента у своїй професії. Також чоловік додав, що після Євробачення його гонорари збільшилися в 4,5 раза.

Володимир Остапчук є одним із найпопулярніших чоловіків в українському шоу-бізнесі, тому подробиці з його життя завжди цікавлять публіку.

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Шоумен поспілкувався з журналісткою Олександрою Кучеренко та відповів на провокативні запитання. Зокрема вони стосувалися його роботи та заробітку. 

Відверті зізнання Володимира Остапчука

  • Найбільша сума, яку Остапчук отримав за корпоратив, – 12 тисяч доларів.
  • Після того, як у 2016 році він був ведучим Євробачення, гонорари зросли в 4,5 раза.
  • Найдорожчі речі в гардеробі шоумена – костюми. Їхня вартість складає від 1 до 4 тисяч доларів.
  • Для того, щоб Володимир почувався впевнено, на його банківському рахунку має бути 10-15 тисяч доларів.
  • Головним конкурентом у своїй професії Остапчук вважає Юрія Горбунова.
  • Чоловік ніколи не користувався ескорт-послугами.
  • В кар'єрі Остапчука був випадок, коли він відмовився бути ведучим на святі. Це було тоді, коли його запросили в Дубай на парубоцьку вечірку з дівчатами легкої поведінки. 
Автор: Христина Кобак