Володимир Остапчук про найбільший гонорар, ескорт та головного конкурента

Український ведучий та шоумен Володимир Остапчук у новому інтерв'ю розсекретив свій найбільший гонорар, зізнався, чи користувався колись ескорт-послугами та назвав головного конкурента у своїй професії. Також чоловік додав, що після Євробачення його гонорари збільшилися в 4,5 раза.

Володимир Остапчук є одним із найпопулярніших чоловіків в українському шоу-бізнесі, тому подробиці з його життя завжди цікавлять публіку.

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Шоумен поспілкувався з журналісткою Олександрою Кучеренко та відповів на провокативні запитання. Зокрема вони стосувалися його роботи та заробітку.

Відверті зізнання Володимира Остапчука