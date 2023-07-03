Попрацювали разом на городі: Володимир Остапчук привіз нову дівчину до батьків в Умань
Джерело:Володимир Остапчук
Зірковий шоумен Володимир Остапчук вирішив провідати батьків разом зі своєю новою коханою Катериною Полтавською. Пара разом приїхала до Умані, де вони попрацювали на городі та відпочили на місцевому кар'єрі.
В Інстаграмі ведучий поділився фото, на яких позував із Катериною на дачі батьків. Пара разом збирали черешню та працювали на городі.
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Остапчук навіть пожартував з цього приводу: "У вас теж є родичі, які кличуть у гості тільки тоді, коли треба обірвати черешню?".
Володимир Остапчук у батьків на дачі / Фото з його інстаграму
Він разом з Катериною не брали з собою змінного одягу, тож знайшли щось на дачі. Виглядала пара дуже "стильно".
Володимир Остапчук і Катерина на дачі / Фото з його інстаграму
Ведучий допоміг батькам на городі, зокрема полив часник та капусту. Він навіть посапав трохи. Згодом пара пішла до саду збирати черешні. А згодом вони разом поїхали на місцевий кар'єр.
Володимир Остапчук у батьків на дачі / Фото з його інстаграм-сторіс
Після цього Остапчук провів батьків на автобус, адже вони летять у Данію до сестри.
А ввечері Володимир та Катя вирішили відпочити. У соцмережах ведучий та його кохана показали кадри з басейну в їхньому ЖК. Після того пара зіграла в карти.
Остапчук та Полтавська пішли в басейн / Фото з її інстаграм-сторіс
Нещодавно Катерина Полтавська відсвяткувала день народження. 24 червня їй виповнилося 23 роки. Цього дня Остапчук подарував коханій букет із 201 троянди. А ввечері вони святкували у ресторані з друзями.