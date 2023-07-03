Попрацювали разом на городі: Володимир Остапчук привіз нову дівчину до батьків в Умань

Зірковий шоумен Володимир Остапчук вирішив провідати батьків разом зі своєю новою коханою Катериною Полтавською. Пара разом приїхала до Умані, де вони попрацювали на городі та відпочили на місцевому кар'єрі.

В Інстаграмі ведучий поділився фото, на яких позував із Катериною на дачі батьків. Пара разом збирали черешню та працювали на городі.

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Остапчук навіть пожартував з цього приводу: "У вас теж є родичі, які кличуть у гості тільки тоді, коли треба обірвати черешню?".



Володимир Остапчук у батьків на дачі / Фото з його інстаграму

Він разом з Катериною не брали з собою змінного одягу, тож знайшли щось на дачі. Виглядала пара дуже "стильно".



Володимир Остапчук і Катерина на дачі / Фото з його інстаграму

Ведучий допоміг батькам на городі, зокрема полив часник та капусту. Він навіть посапав трохи. Згодом пара пішла до саду збирати черешні. А згодом вони разом поїхали на місцевий кар'єр.



Володимир Остапчук у батьків на дачі / Фото з його інстаграм-сторіс

Після цього Остапчук провів батьків на автобус, адже вони летять у Данію до сестри.

А ввечері Володимир та Катя вирішили відпочити. У соцмережах ведучий та його кохана показали кадри з басейну в їхньому ЖК. Після того пара зіграла в карти.



Остапчук та Полтавська пішли в басейн / Фото з її інстаграм-сторіс

Нещодавно Катерина Полтавська відсвяткувала день народження. 24 червня їй виповнилося 23 роки. Цього дня Остапчук подарував коханій букет із 201 троянди. А ввечері вони святкували у ресторані з друзями.