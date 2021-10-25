Днями рідна сестра Володимира Остапчука повернулась в Україну з Данії. Вони зустрілись в місті Умань, що на Черкащині, де народились і виросли обоє. Зараз там живуть їхні батьки.

Читайте також Дружина Володимира Остапчука підкорила затишним образом: осінні фото

Ольга та її зірковий брат повторили дитяче фото з сімейного архіву. На світлині, на якій двійнятам по 2 роки, Володимир Остапчук обіймає сестру та показує язик, тримаючи в руках м'яч. Він опублікував ідентичний кадр з різницею у 35 років.

Фото з різницею в 35 років. Спасибі, що приїхала з Данії, сестричко. Люблю,

– лаконічно підписав Володимир Остапчук.

Володимир Остапчук з сестрою Ольгою / Фото з інстаграму шоумена

Мережу розчулили зворушливі фото Володимира Остапчука з сестрою. Усього за добу допис набрав 20 тисяч лайків і десятки коментарів. Усе тому, що користувачі інстаграму порівнюють шоумена з сином Еваном, а Ольгу – з Емілією:

"Це ж треба, щоб син так був на батька схожий. Ви як дві краплі води";

"Синок схожий на вас, а доця – на вашу сестру";

"Дітки дійсно на вас схожі";

"Еван, виявляється, на вас схожий";

"Синочок копія татка";

"Еван схожий на вас на дитячому фото".

Що відомо про сестру-двійняшку Володимира Остапчука

14 років тому, 2007-го, сестра Володимира Остапчука Ольга "поїхала шукати кращої долі за кордон". На заробітках у Данії вона познайомилася з майбутнім чоловіком Даніелем. У шлюбі в них народилось двоє синів – старший Вільям і молодший Вельдемар.

Про це ведучий розповідав в інстаграмі в липні 2019 року, коли навідував сестру з сім'єю – ексдружиною Оленою Войченко та донькою Емілією. Разом вони відпочивали в Копенгагені.

Володимир Остапчук з ексдружиною, донькою і сім'єю сестри Ольги / Фото з інстаграму шоумена