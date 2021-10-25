На днях родная сестра Владимира Остапчука вернулась в Украину из Дании. Они встретились в городе Умань, что в Черкасской области, где родились и выросли оба. Сейчас там живут их родители.

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Ольга и ее звездный брат повторили детское фото из семейного архива. На фотографии, на которой двойняшкам по 2 года, Владимир Остапчук обнимает сестру и показывает язык, держа в руках мяч. Он опубликовал идентичный кадр с разницей в 35 лет.

Фото с разницей в 35 лет. Спасибо, что приехала из Дании, сестричка. Люблю,

– лаконично подписал Владимир Остапчук.



Владимир Остапчук с сестрой Ольгой / Фото из инстаграма шоумена

Сеть растрогали милые фото Владимира Остапчука с сестрой. Всего за сутки пост набрал 20 тысяч лайков и десятки комментариев. Все потому, что пользователи инстаграма сравнивают шоумена с сыном Эваном, а Ольгу – с Эмилией:

"Это же надо, чтобы сын так был на отца похож. Вы как две капли воды";

"Сынок похож на вас, а дочь – на вашу сестру";

"Детки действительно на вас похожи";

"Эван, оказывается, на вас похож";

"Сыночек копия папы";

"Эван похож на вас на детском фото".

Что известно о сестре-двойняшке Владимира Остапчука

14 лет назад, в 2007 году, сестра Владимира Остапчука Ольга "уехала искать лучшую жизнь за границу". На заработках в Дании она познакомилась с будущим мужем Даниэлем. В браке у них родилось двое сыновей – старший Уильям и младший Вельдемар.

Об этом ведущий рассказывал в инстаграме в июле 2019 года, когда посещал сестру с семьей – экс-супругой Еленой Войченко и дочерью Эмилией. Вместе они отдыхали в Копенгагене.



Владимир Остапчук с экс-супругой, дочерью и семьей сестры Ольги / Фото из инстаграма шоумена