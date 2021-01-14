Популярний український ведучий і шоумен Володимир Остапчук разом із дружиною Христиною Горняк переїжджає на нову квартиру. Чоловік вирішив показати підписникам сімейне гніздечко молодого подружжя.

Закохані прийняли рішення переїхати, оскільки квартира, де вони мешкають зараз занадто велика. Володимир орендував більшу площу для того, щоб в гості приходили діти, проте наразі це рідко вдається. У сторіс на особистій сторінці в інстаграмі чоловік показав нове житло.

До теми Володимир Остапчук переїжджає з дружиною на нову квартиру: причина

Нова квартира Остапчука і Горняк

Подружжя орендувало квартиру у новобудові. Площа помешкання складає 67 квадратних метрів та є меншою, ніж попереднє житло. Серед позитивних моментів Остапчук відзначив ремонт, який зробили зовсім нещодавно. Проте є й деякі мінуси. Зокрема, оскільки це новобудова, то сусіди активно займаються ремонтами. Тому вдома в Христини та Володимира часто буває шум від різноманітних інструментів, які використовують під час ремонтних робіт.

У квартирі є кухня, що об'єднана з їдальнею. Також є окрема гостьова кімната, спальня та великий балкон. Помешкання світле, ремонт виконаний у мінімалістичному стилі, красиві меблі та просторі кімнати. Це саме те, що наразі потрібно Володимиру та Христині, які лише 3 місяці тому розпочали подружнє життя.



Коридор у квартирі Остапчука і Горняк / Фото з інстаграму Володимира Остапчука



Спальня в квартирі Остапчука і Горняк / Фото з інстаграму Володимира Остапчука



Кухня в квартирі Остапчука і Горняк / Фото з інстаграму Володимира Остапчука



Гостьова кімната в квартирі Остапчука і Горняк / Фото з інстаграму Володимира Остапчука



Балкон у квартирі Остапчука і Горняк / Фото з інстаграму Володимира Остапчука