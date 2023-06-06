"Дякую твоїй мамі за тебе": Остапчук замилував фото зі своєю донечкою у її день народження

Телеведучий Володимир Остапчук зворушив кадрами зі своєю донькою Емілією, яка зараз живе у Канаді. Зірковий тато ніжно привітав дівчинку з днем народження та подякував колишній дружині.

Емілії виповнилося 10 років. Хоч діти Остапчука зараз живуть в Канаді, він часто спілкується з ними по відеодзвінку.

До теми Катерина Осадча ніжно привітала тата з днем народження та показала рідкісні спільні фото

Зірковий телеведучий присвятив зворушливий допис своїй донечці з нагоди її дня народження, який вона святкувала 5 червня. До публікації Володимир додав милі фото з Емілією.



Володимир Остапчук з донькою / Фото з його інстаграму

Остапчук зворушливо привітав доньку

Остапчук заявив, що дуже щасливий бути її татом, хоч і сумує через відстань. Крім того, ведучий подякував колишній дружині, Олені Войченко, яка народила йому дітей.

Емілія, моя принцесо… Дякую, що колись обрала мене бути твоїм татом. Я безмежно тебе люблю, як до Місяця та назад. З твоїм 10 днем народження! Ти зараз дуже далеко, але найближче в самому серці! І дякую твоїй мамі за тебе. Твій татусь,

– звернувся Володимир.



Донька Володимира Остапчука / Фото з його інстаграму

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни колишня дружина Остапчука разом з донькою та сином Еваном виїхала до Канади. Там родина має дозвіл на проживання, адже до цього вони також мешкали у цій країні. Шоумен востаннє бачив дітей на початку травня, коли був у Канаді з благодійним концертом.

Остапчук та Олена Войченко були у шлюбі з 2007 по 2020 рік, але новина про розлучення з'явилась ще у жовтні 2019 року. Причин пара не називає. Вони разом виховали двох дітей – Емілію та Евана.

Цікаво, що Остапчук не проти мати ще дітей. Він зізнався, що мріє про велику родину. "Так, люблю, коли багато діток в родині. Щиро захоплююся класними сім'ями, як в Анатолія Анатоліча та Тимура Мірошниченка", – поділився він. Цікаво, що його нова обраниця – 22-річна Катерина Полтавська.