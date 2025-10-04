Інна розсекретила стать дитини та показала перше фото з пологового. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Шевченко.

Не пропустіть Несподіваний концерт: фіналіст шоу "Україна має талант" зіграв на роялі у потязі

Телеведуча стала мамою 3 жовтня. Вона народила хлопчик вагою 3 кілограми 780 грамів.

Мама в 47. Наше диво вирішило статися трішки раніше. Пізніше розкажу подробиці. А зараз відпочиваємо і насолоджуємося нашим щастям,

– написала Інна Шевченко.

Як відомо, вона народжувала у Франції, де живе після початку повномасштабної війни.

Напередодні в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Марічки Падалко, Інна розповіла, що вони з чоловіком пройшли довгий шлях перед тим, як все ж телеведучій вдалося завагітніти.

Що відомо про вагітність Інни Шевченко?

Телеведуча розповідала, що лише після 35 років вперше задумалась про те, що хотіла б стати мамою. Водночас зізналася, що тоді ще не почувалася готовою, а також не мала поруч тієї людини, від якої хотіла б дитину.

Згодом вона зустріла свого коханого Лорана Жаві, який є французьким режисером. Пара разом уже 9 років, а цьогоріч вони відсвяткували п'яту річницю шлюбу.

Саме зараз у мене є ресурси, час і бажання на материнство. У мене багато досвіду, щоб не розгубитися і не бути розчавленою побутом. Я почуваюся чудово – адже жила все життя для себе, тож зберегла багато енергії, яку саме зараз хочу і можу віддавати,

– писала Інна в соцмережах.