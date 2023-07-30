Катя теж пригрозила: Володимир Остапчук заступився за кохану та побився з компанією на підпитку

З ведучим Володимиром Остапчуком та його коханою стався неприємний інцидент. Напередодні ввечері пара поверталася додому із благодійного заходу та поскандалила з компанією на підпитку. Виявляється, молодики образили Катерину, тож Остапчук заступився за неї.

В Інстаграм-сторіс Катерина Полтавська розповіла деталі історії. Інцидент стався ввечері 29 липня у ліфті їхнього будинку.

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Остапчук побився з молодиками

Пара поверталася додому з благодійного заходу. Коли Володимир та Катерина заходили до ліфта, до дівчини причепилася компанія молодих людей на підпитку.

Я щось сказала Вові. Один з них почав перекривлювати мене. Вова сказав не іронізувати. А пацан цей почав грубіянити. Вийшли з ліфту на першому поверсі. Цей одноклітинний почав мене ображати, кричати щось про маму і замахуватися. Ну і отримав п*зди від Вови,

– розповіла Полтавська.

Катерина теж пригрозила

За словами коханої ведучого, згодом вся компанія вибачилася перед ними, окрім однієї дівчини, яка продовжувала говорити щось зневажливе до Катерини.

Своєю чергою Полтавська відповіла їй, що "зламає щелепу", після цього дівчина припинили говорити образи.



Остапчук поскандалив з молодиками через кохану / Скриншот з інстаграму

Володимир Остапчук зазначив, що він завжди проти того, коли ображають його рідних.

Додамо, що в цей вечір у Києві Володимир Остапчук та його кохана відвідали благодійний вечір у Національній опері. Закохані встигли зробити кілька романтичних селфі. Катерина була у неймовірній білій сукні, яка підкреслювала фігуру, а Володимир – у класичному костюмі.



Володимир Остапчук з Катериною / Фото з інстаграму пари

Нагадаємо, що Володимир Остапчук понад півроку приховував свій роман. Лише у квітні ведучий офіційно підтвердив стосунки з 22-річною Катериною Полтавською. Виявляється, що пара разом вже понад 9 місяців – з жовтня 2022 року. Тепер вони разом відвідують світські заходи.