Володимир Остапчук та Христина Горняк позували у вишиванках: атмосферне фото

Українське зіркове подружжя Володимира Остапчука та Христини Горняк замилувало прихильників новим фото. Зірки зробили святкову фотографію у вишиванках на тлі неймовірно красивого Києва.

20 травня в Україні відзначили День вишиванки. Знаменитості на сторінках у соціальних мережах ділилися святковими світлинами та показували своє національне вбрання. Остапчук та Горняк вирішили зробити це наступного дня.

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Остапчук і Горняк у вишиванках

Знамените подружжя сфотографувалося на даху багатоповерхівки тлі величного Києва. Хоча погода була похмурою та вітряною, проте знімок вийшов надзвичайно красивим та атмосферним.

Христина постала перед камерою у ніжно-рожевій вишиваній сукні з елегантним вирізом на нозі. Поєднала вбрання з бежевими туфлями-човниками на високих підборах. Волосся зіркова дружина зібрала в акуратну зачіску ззаду, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовим блиском на губах. Довершила look вишуканим кольє та сережками.

Володимир позував поруч із коханою у бежевій сорочці з білою вишивкою, яку поєднав з джинсами й блакитним взуттям.

Хочу побажати, щоб над рідною Україною завжди було сонячне небо, навіть тоді, коли дощить!

– написала в публікації Горняк.



Володимир Остапчук і Христина Горняк у вишиванках / Фото з інстаграму Христини Горняк

У коментарях підписники Христини залишають багато приємних слів на адресу закоханих.