20 травня в Україні відзначили День вишиванки. Знаменитості на сторінках у соціальних мережах ділилися святковими світлинами та показували своє національне вбрання. Остапчук та Горняк вирішили зробити це наступного дня.
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Остапчук і Горняк у вишиванках
Знамените подружжя сфотографувалося на даху багатоповерхівки тлі величного Києва. Хоча погода була похмурою та вітряною, проте знімок вийшов надзвичайно красивим та атмосферним.
Христина постала перед камерою у ніжно-рожевій вишиваній сукні з елегантним вирізом на нозі. Поєднала вбрання з бежевими туфлями-човниками на високих підборах. Волосся зіркова дружина зібрала в акуратну зачіску ззаду, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовим блиском на губах. Довершила look вишуканим кольє та сережками.
Володимир позував поруч із коханою у бежевій сорочці з білою вишивкою, яку поєднав з джинсами й блакитним взуттям.
Хочу побажати, щоб над рідною Україною завжди було сонячне небо, навіть тоді, коли дощить!
– написала в публікації Горняк.
Володимир Остапчук і Христина Горняк у вишиванках / Фото з інстаграму Христини Горняк
У коментарях підписники Христини залишають багато приємних слів на адресу закоханих.
- "Христино, які ви класні, гармонійні!"
- "Красива пара!"
- "Ви прекрасні!"
- "Дуже гарні!"
- "Дуже гармонійна пара!"