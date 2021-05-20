День вишиванки – колоритне та вагоме свято. У цей день мільйони українців хизуються красивим вишитим вбранням, показують колекції свого вишиванок. Не є винятком і зірки. Українські народні улюбленці на особистих сторінках у соціальних мережах публікують фото, де постають перед камерами у національному одязі. Яскраві світлини – дивіться далі!

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День вишиванки: фото та привітання українських зірок

Світлана Тарабарова

Співачка привітала з особливим весняним днем і поділилася серією знімків у вишиваній сукні, які зробила на подвір'ї власного заміського будинку.

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Олена Зеленська

Перша леді оприлюднила фото, на якому зображена разом із чоловіком. Президентське подружжя одягнуло вишиванки, а також Зеленська показала вишивки своєї прабабусі та розповіла про них: "У День вишиванки я чомусь завжди згадую прабабусю Шуру. Можливо, тому, що вона вишивала. У мене залишилося декілька картин, які вона вишила хрестиком (було в неї таке хобі). Вони й зараз висять у моєму домі. На жаль, у мене не залишилося жодної її вишитої сорочки! Як би я хотіла мати з нею ще й такий зв'язок – через вишитий код, у якому вона, можливо, передала б мені своє послання.

Знаю, що якби в мене була така сорочка, вона мала б приблизно такий орнамент, як сьогодні у нас із Володимиром. На Дніпропетровщині, де народилися ми й де колись народилася моя баба Шура, традиційні чорно-червоні вишивки, а крій жіночої сорочки – особливий, з квадратним вирізом – каре. Це наша регіональна "вишиванкова" родзинка".

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Лілія Ребрик

"З любов'ю…", – коротко телеведуча написала в публікації та додала смайлики у вигляді жовтого й синього сердечок.

Ірина Федишин

"Вишиванка для українців – це не просто одяг. Це щось набагато більше. Це душа нашого народу. Нехай вишиванка об'єднує та надихає нас на нові звершення та досягнення. Зі святом!", – привітала виконавиця.

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Наталка Карпа

Артистка оприлюднила яскраві кадри у компанії колег, які також позували у вишиванках: "Зі святом, друзі!"

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Оксана Муха

"З Днем вишиванки! Любімо своє!", – з ніжністю привітала співачка.

Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла" зробив яскраву фотографію у вишиванці на тлі Києва.

Ольга Сумська

Акторка не лише привітала зі святом, а й показала власну колекцію вишиванок з різноманітним поєднанням кольорів та орнаментів.

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Наталія Могилевська

"З Днем вишиванки! Це наш генетичний код, це символ краси, здоров'я та щасливої долі. Родинна пам'ять та традиція, яку важливо вивчати, поширювати. Бо в кожному малюнку та обрядах є величезна всесвітня мудрість. Зі святом!", – привітала виконавиця.

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Злата Огнєвіч

"Тато. Крим. Вечір. Розкрита на столі книга про козацтво, де мовиться й про батьків рід. Я пам'ятаю, як він мене до себе покликав і читав уривок з тієї книги. І я пам'ятаю свої відчуття: радість, подив, захоплення й гаряче хвилювання. Бути українцем – це стан душі. І я щаслива перебувати в такому стані!", – наголосила нова Холостячка.

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Лідія Таран

"Багато є одягу всякого. Але я не знаю більше жодного, в якому би я одночасно відчувала велику гордість, силу та красу! Носімо і будьмо сильно красивими!", – наголосила ведуча.

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Катя Осадча

"З Днем вишиванки! В моїй колекції вже чимало різних вишиванок, старовинних і сучасних, суконь з національними мотивами й сорочок з закладеним у вишивку змістом. Я тішуся, що дизайнери знову і знову звертаються до традиційної вишивки та роблять її модною в усьому світі. Вишиванка – ще одна наша гордість. Круто, що українці носять її не тільки на свята", – зазначила ведуча в публікації.

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Юрій Горбунов

"З Днем вишиванки! Пишаємося, віримо, цінуємо своє! Слава Україні!", – привітав ведучий.

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Дзідзьо

"Вітаю всіх з Днем вишиванки! У них наш генетичний код нації! Кожна з них особлива і неповторна!", – наголосив співак.