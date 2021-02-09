Володимир Остапчук з дружиною відправилися на Мальдіви: фото та відео

Український телеведучий Володимир Остапчук разом із дружиною Христиною Горняк відправився у відпустку. Для відпочинку пара обрала сонячні Мальдіви. Дівчина активно ділиться кадрами з острова у соціальних мережах.

Цього року популярними серед українських знаменитостей є Мальдіви. Саме на цей курорт вирушає чимало зірок. Подружжя Володимира Остапчука та Христини Горняк також полетіло у зимову відпустку.

Дивіться також Еван передає привіт: Володимир Остапчук розчулив кумедним відео з сином

Закохані довго чекали на той момент, коли опиняться на березі океану. Пара поселилася у фешенебельному готелі та вже насолоджується відпочинком.

Остапчук і Горняк на Мальдівах

Христина та Володимир проводитимуть відпустку у розкішній віллі з власним виходом в океан. Зранку вони купаються у бірюзовій водичці, а потім приймають сонячні ванни на узбережжі. Пара ніжиться на сонечку, ласує екзотичними фруктами та релаксує.

Горняк поділилася, що дорога була досить важкою. Коли пара пливла на острів, де розташований готель, було досить страшно, оскільки човен їхав з великою швидкістю та хитався на хвилях. Проте подружжя щасливе, що все-таки потрапило на Мальдіви. Неймовірно красива природа та океан навколо були варті тих складнощів, через які їм довелося пройти.

Христина вже хизується розкішною фігурою у купальниках, дегустує різноманітні коктейлі та лежить на сонечку, щоб отримати бажану золотисту засмагу.

Горняк та Остапчук на Мальдівах: дивіться відео онлайн



Остапчук і Горняк полетіли на Мальдіви / Фото з інстаграм-сторіс Христини Горняк



Остапчук та Горняк на Мальдівах / Фото з інстаграм-сторіс Христини Горняк