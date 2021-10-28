Володимир Остапчук з дружиною полетіли в Париж: фото пари

Ведучий Володимир Остапчук і його кохана Христина Горняк полетіли у Францію. Для романтичного вікенду подружжя обрало Париж. Там закохані вже встигли насолодитися місцевими краєвидами, фірмовими круасанами, а також побували в паризькій опері.

Все більше знаменитостей вирушають у відпустки. Володимир і Христина також вирішили не сидіти вдома, а відправитися в Париж, де була їхня перша романтична подорож.

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Володимир Остапчук з дружиною в Парижі

Яскравими кадрами з французького міста закохані діляться в інстаграмі-сторіз. Христина показала розкішний готельний номер, де все дуже затишно та вишукано. Вона разом із коханим планувала відвідати Лувр, однак всі вхідні квитки вже розкупили й довелося б чекати до 31 жовтня.

Пара вирішила не гаяти часу, тому купила квитки в паризьку оперу. Та й тут не обійшлося без пригод. Володимир помилився з адресою й придбав квитки не в ту оперу, яка біля готелю, де зупинилося подружжя, а за 9 станцій метро. В опері Парижа діє правило: через 15 хвилин після початку спектаклю двері зачиняють й відкривають лише на антракті. Оскільки Остапчуки запізнилися, то чекали антракт в одному з ресторанів неподалік.

Та закохані не засмучуються, а насолоджуються кожним моментом, бо давно чекали на цю мандрівку. Вони гуляють осіннім містом, смакують тамтешньою їжею та закарбовують особливі моменти в пам'яті.

Володимир Остапчук з дружиною в Парижі / Скриншот інстаграм-сторіз Христини Горняк