Володимир Остапчук і його дружина збентежили мережу фото з "вагітним" животом

Джерело:інстаграм Володимира Остапчука
Український шоумен Володимир Остапчук близько тижня з дружиною відпочиває на Мальдівах. Нещодавно зірка поширив нове фото й спантеличив мережу. На світлині Остапчук цілує "вагітний" живіт Христини Горняк.
Успішний український телеведучий Володимир Остапчук на початку лютого відправився з дружиною на Мальдіви. Він розбурхав мережу новим фото й викликав обговорення в коментарях.
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Шоумен оприлюднив романтичну світлину з Мальдівів. На ньому подружжя позує перед камерою на березі океану. Христина Горняк постала в білосніжному бікіні. Вона зав'язала волосся в низький хвіст і доповнила образ сонячними окулярами.
Натомість Володимир Остапчук опустився на коліна та ніжно цілував живіт коханої, який був округлим та схожим на вагітний.
Головна новина з Мальдівів. Дякуємо all inclusive за те, що кожен набрав по 3 кілограми,
– інтригуюче підписав фото телеведучий.
Цей кадр швидко почав набирати величезну кількість коментарів. Через якийсь час Христина Горняк написала: "Цей допис усі точно дочитають до кінця".
Володимир Остапчук з дружиною / Фото з інстаграму Володимира Остапчука
У користувачів світлина викликала неоднозначні емоції. Одні переконано стверджували, що Остапчук з дружиною просто жартують:
Однак інші шанувальники вважають, що Христина Горняк справді вагітна. Вони написали безліч коментарів з привітаннями:
Також варто зазначити, що згодом Володимир Остапчук у коментарях додав: "Люди, ви серйозно?". Нагадаємо, раніше схоже фото оприлюднив Олександр Еллерт, де показав "вагітну" Ксенію Мішину.