Володимир Остапчук і його дружина збентежили мережу фото з "вагітним" животом

Український шоумен Володимир Остапчук близько тижня з дружиною відпочиває на Мальдівах. Нещодавно зірка поширив нове фото й спантеличив мережу. На світлині Остапчук цілує "вагітний" живіт Христини Горняк.

Успішний український телеведучий Володимир Остапчук на початку лютого відправився з дружиною на Мальдіви. Він розбурхав мережу новим фото й викликав обговорення в коментарях.

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Володимир Остапчук збентежив "вагітним" фото

Шоумен оприлюднив романтичну світлину з Мальдівів. На ньому подружжя позує перед камерою на березі океану. Христина Горняк постала в білосніжному бікіні. Вона зав'язала волосся в низький хвіст і доповнила образ сонячними окулярами.

Натомість Володимир Остапчук опустився на коліна та ніжно цілував живіт коханої, який був округлим та схожим на вагітний.

Головна новина з Мальдівів. Дякуємо all inclusive за те, що кожен набрав по 3 кілограми,

– інтригуюче підписав фото телеведучий.

Цей кадр швидко почав набирати величезну кількість коментарів. Через якийсь час Христина Горняк написала: "Цей допис усі точно дочитають до кінця".



Володимир Остапчук з дружиною / Фото з інстаграму Володимира Остапчука

Реакція мережі

У користувачів світлина викликала неоднозначні емоції. Одні переконано стверджували, що Остапчук з дружиною просто жартують:

А щоб його… Я вже подумала, що вагітна;

Чорт, а я вже повелась;

Ага, жорстко ви нас підловили;

Хтось читає опис допису до кінця?;

Майстери сенсацій;

Поки не прочитав коментар під фото, хотів сказати: "вітаю".

Однак інші шанувальники вважають, що Христина Горняк справді вагітна. Вони написали безліч коментарів з привітаннями:

Вітаю з щасливими кілограмами;

Клас!;

Вітаю, Вово;

Вітаю вас;

Ура;

Думаю, що правда;

Вітаю.

Також варто зазначити, що згодом Володимир Остапчук у коментарях додав: "Люди, ви серйозно?". Нагадаємо, раніше схоже фото оприлюднив Олександр Еллерт, де показав "вагітну" Ксенію Мішину.