Володимир Остапчук і його дружина збентежили мережу фото з "вагітним" животом
Український шоумен Володимир Остапчук близько тижня з дружиною відпочиває на Мальдівах. Нещодавно зірка поширив нове фото й спантеличив мережу. На світлині Остапчук цілує "вагітний" живіт Христини Горняк.
Джерело:інстаграм Володимира Остапчука
Успішний український телеведучий Володимир Остапчук на початку лютого відправився з дружиною на Мальдіви. Він розбурхав мережу новим фото й викликав обговорення в коментарях.
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Володимир Остапчук збентежив "вагітним" фото
Шоумен оприлюднив романтичну світлину з Мальдівів. На ньому подружжя позує перед камерою на березі океану. Христина Горняк постала в білосніжному бікіні. Вона зав'язала волосся в низький хвіст і доповнила образ сонячними окулярами.
Натомість Володимир Остапчук опустився на коліна та ніжно цілував живіт коханої, який був округлим та схожим на вагітний.
Головна новина з Мальдівів. Дякуємо all inclusive за те, що кожен набрав по 3 кілограми,
– інтригуюче підписав фото телеведучий.
Цей кадр швидко почав набирати величезну кількість коментарів. Через якийсь час Христина Горняк написала: "Цей допис усі точно дочитають до кінця".
Володимир Остапчук з дружиною / Фото з інстаграму Володимира Остапчука
Реакція мережі
У користувачів світлина викликала неоднозначні емоції. Одні переконано стверджували, що Остапчук з дружиною просто жартують:
- А щоб його… Я вже подумала, що вагітна;
- Чорт, а я вже повелась;
- Ага, жорстко ви нас підловили;
- Хтось читає опис допису до кінця?;
- Майстери сенсацій;
- Поки не прочитав коментар під фото, хотів сказати: "вітаю".
Однак інші шанувальники вважають, що Христина Горняк справді вагітна. Вони написали безліч коментарів з привітаннями:
- Вітаю з щасливими кілограмами;
- Клас!;
- Вітаю, Вово;
- Вітаю вас;
- Ура;
- Думаю, що правда;
- Вітаю.
Також варто зазначити, що згодом Володимир Остапчук у коментарях додав: "Люди, ви серйозно?". Нагадаємо, раніше схоже фото оприлюднив Олександр Еллерт, де показав "вагітну" Ксенію Мішину.
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