Володимир Остапчук і його молода кохана привітали з Великоднем: чуттєве фото пари

Ведучий Володимир Остапчук вже не приховує стосунки з 22-річною Катериною Полтавською. У світле свято Великодня закохані поділилися спільним фото і привітали підписників.

Володимир і Катерина люблять фотографуватися вдома. На Пасху не робили винятку, в інстаграм-сторіс поділилися селфі, яке зробили в дзеркалі.

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Володимир Остапчук з коханою привітали з Великоднем

На світлині шоумен зображений у чорному светрі з високою горловиною та сірих джинсах, а його обраниця – в джинсовій спідниці та бежевому топі. Волосся Катерина розпустила, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж.

Вони обоє щиро усміхалися та насолоджувалися моментом.

Христос Воскрес! Вітаємо всіх зі світлим святом Великодня!

– написав Володимир у сторіс.



Володимир Остапчук з коханою / Скриншот інстаграм-сторіс ведучого

Катерина поширила у сторіс таку ж світлину з підписом: "Христос Воскрес! Вітаємо вас з Великоднем!".



Володимир Остапчук з коханою / Скриншот інстаграм-сторіс дівчини

Нагадаємо, чутки про роман Полтавської та Остапчука є вже кілька місяців. Однак лише 13 квітня закохані вперше підтвердили свої стосунки. Вони опублікували в мережі спільні фото та адресували ніжні слова. Володимиру – 38 років, його обраниці – 22. Однак пару не бентежить різниця у віці. Ба більше, для Катерини це перші стосунки, однак, за словами Остапчука, вона є дуже мудрою жінкою.