Владимир и Екатерина любят фотографироваться дома. На Пасху не делали исключения, в инстаграм-сторис поделились селфи, которое сделали в зеркале.

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Владимир Остапчук с любимой поздравили с Пасхой

На фото шоумен изображен в черном свитере с высокой горловиной и серых джинсах, а его избранница – в джинсовой юбке и бежевом топе. Волосы Екатерина распустила, а на лице сделала легкий повседневный макияж.

Они оба искренне улыбались и наслаждались моментом.

Христос Воскрес! Поздравляем всех со светлым праздником Пасхи!

– написал Владимир в сторис.



Владимир Остапчук с любимой / Скриншот инстаграм-сторис ведущего

Екатерина распространила в сторис такое же изображение с подписью: "Христос Воскрес! Поздравляем вас с Пасхой!".



Владимир Остапчук с любимой / Скриншот инстаграм-сторис девушки

Напомним, слухи о романе Полтавской и Остапчука уже несколько месяцев. Однако только 13 апреля влюблены впервые подтвердили свои отношения. Они опубликовали в сети совместные фотографии и адресовали нежные слова. Владимиру – 38 лет, его избраннице – 22. Однако пара не смущает разница в возрасте. Более того, для Екатерины это первые отношения, однако, по словам Остапчука, она очень мудрая женщина.