"Писав, коли було дуже складно": Дантес присвятив пісню парам, яких розлучила війна

Володимир Дантес випустив нову україномовну пісню. Він присвятив її парам, які розлучилися через війну.

Український музикант Володимир Дантес презентував нову актуальну пісню. Він знову підтримав українців – цього разу тих, хто розлучився через війну.

Володимир Дантес випустив нову пісню

Співак презентував ліричний трек "Тільки ми". Його він присвятив темі кохання і тим парам, яких розлучила війна.

"В нас ніхто не може забрати волю, свободу та кохання!!! В найтемніші часи не хочеться бути наодинці, є нереальне бажання бути з тим/тією, з ким ти будеш посміхатися, для кого жити. Так, багато родин/пар зараз в різних містах, країнах. Але всі, як і я, чекають, коли можна бути зустріти їх з потягу, щоб нарешті обійнятись", – поділився Дантес.

Цю пісню писав, коли мені було дуже складно, але я продовжував вірити, що далі буде тільки краще. Так воно і сталося,

– додав музикант.

Володимир Дантес – "Тільки ми": слухайте онлайн

Також артист показав, як виконує трек акапельно:

, це вже не перша україномовна пісня Дантеса. Першою була композиція "Обійми" – цим треком артист хотів підбадьорити всіх, хто переходить на українську мову.

Текст пісні "Тільки ми"

Ми заховали почуття давно

Та знаєш мила я

Дістану їх все одно

І психолог мій сказав

Hey, let it be

Та знаєш мила я

З тобою буду не child free

Пригорни та заспокой

Так сьогодні я боюсь

Загубити себе

Я точно розчинюсь

І будем ми, не ти і я

А тільки ми

З тобою уві снах

Ми разом вкутані

Та знаєш мила

Заснемо на відстані

І одного дня

зустріну з потягу

Та знаєш мила

Залишимся без одягу