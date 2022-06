"Писал, когда было очень сложно": Дантес посвятил песню парам, разведенным войной

Владимир Дантес выпустил новую украиноязычную песню. Он посвятил ее парам, которые развелись из-за войны.

Украинский музыкант Владимир Дантес представил новую актуальную песню. Он снова поддержал украинцев – на этот раз тех, кто развелся из-за войны.

Владимир Дантес выпустил новую песню

Певец представил лирический трек "Тільки ми". Его он посвятил теме любви и тем парам, которых разлучила война.

"У нас никто не может забрать свободу, свободу и любовь!!! В самые темные времена не хочется быть наедине, есть нереальное желание быть с тем/той, с кем ты будешь улыбаться, для кого жить. Да, много семей/парей сейчас в разных городах, странах. Но все, как и я, ждут, когда можно встретить их из поезда, чтобы наконец обнять себя", – поделился Дантес.

Эту песню писал, когда мне было очень сложно, но я продолжал верить, что дальше будет только лучше. Так оно и случилось,

– добавил музыкант.

Владимир Дантес – "Только мы": слушайте онлайн

Также артист показал, как исполняет трек акапельно:

это уже не первая украиноязычная песня Дантеса. Первой была композиция "Обійми" – этим треком артист хотел взбодрить всех, кто переходит на украинский язык.

Текст песни "Тільки ми"

Ми заховали почуття давно

Та знаєш мила я

Дістану їх все одно

І психолог мій сказав

Hey, let it be

Та знаєш мила я

З тобою буду не child free

Пригорни та заспокой

Так сьогодні я боюсь

Загубити себе

Я точно розчинюсь

І будем ми, не ти і я

А тільки ми

З тобою уві снах

Ми разом вкутані

Та знаєш мила

Заснемо на відстані

І одного дня

зустріну з потягу

Та знаєш мила

Залишимся без одягу