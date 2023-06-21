"Зараз ти як миш": Дантес відповів, чи справді присвятив нову пісню Наді Дорофєєвій

Володимир Дантес минулого тижня випустив пісню "Чуєш" – фани вирішили, що в ній він звернувся до Наді Дорофєєвої. Співак прокоментував ці думки.

Нову пісню Володимира Дантеса "Чуєш" сприйняли як приховане відсилання й звернення до його колишньої дружини Наді Дорофєєвої. Артист відповів на ці чутки.

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Володимир Дантес про пісню "Чуєш": кому вона присвячена

"Жовтень вже прийшов, що в тобі знайшов? Полюбив себе, проклянув тебе. В пам'яті сидить останній твій ретвіт. Гарна ти? Облиш. Зараз ти, як миш. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони", – так співає Дантес у новому треці. Чимало шанувальників запідозрили, що слова присвячені його колишній дружині.

Сам музикант іронічно відповів на закид, що трек присвячений Наді Дорофєєвій. "А у мене ж життя свого нема!" – саркастично сказав Дантес. Він додав, що не може говорити погано про екскохану.

У жодному разі. Дуже дивно, що люди натягують такий сенс саме на цю фразу, тому що я ніколи б взагалі у житті не зміг так сказати про свою колишню, тому що я поважаю свої колишні стосунки. Якщо я так її називаю, я і себе опускаю. А я себе теж дуже сильно люблю, тому не можу цього допустити.

Дантес про пісню "Чуєш": відео

Нагадаємо, сам Володимир Дантес казав, що пісня "Чуєш" про емоції, а відео нагадує сюрреалістичний сон, де всі події змішалися. У кліпі на трек знялась Даша Кацуріна та Олексій Дурнєв.

Володимир Дантес – "Чуєш": дивіться відео онлайн