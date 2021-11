Володимир Дантес у самих шортах вийшов на перший сніг: курйозна реакція мережі

Перший сніг у Києві викликав шквал захвату та сотні публікацій у соціальних мережах. Інстаграми зірок шоу-бізу теж наповнилися першими зимовими фото, але чи не найбільше з них виділився Володимир Дантес. На снігу він позував у самих шортах.

33-річний Володимир Дантес влаштував справжню вечірку на снігу. У дворі заміського маєтку він сфотографувався з коктейлем і мандаринами, однак фанів збентежив його зовнішній вигляд.

На сніг співак вийшов у сміливому образі – в яскравих жовтих шортах, але з шарфом і в черевиках. Він не просто засвітив оголений торс, а заявив, що в такому look чекає дружину Надю Дорофєєву.

Обожнюю день, коли йде перший сніг! Для мене цей день найвеселіший. Я одразу вмикаю All I Want for Christmas Is You, починаю дико танцювати й співати… Надю, їдь швидше додому,

– підписав Володимир Дантес.

Володимир Дантес у шортах на снігу / Фото з інстаграму співака

Курйозна реакція мережі

Фани Володимира Дантеса вибухнули коментарями. Одні радили негайно встати зі снігу, аби нічого не відморозити й не захворіти перед першим сольником, тоді як інші звертались до Наді Дорофєєвої. Користувачі інстаграму благали співачку їхати додому швидше, аби дати чоловіку прочухана: