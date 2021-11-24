Володимир Дантес у самих шортах вийшов на перший сніг: курйозна реакція мережі
Джерело:інстаграм Володимира Дантеса
Перший сніг у Києві викликав шквал захвату та сотні публікацій у соціальних мережах. Інстаграми зірок шоу-бізу теж наповнилися першими зимовими фото, але чи не найбільше з них виділився Володимир Дантес. На снігу він позував у самих шортах.
33-річний Володимир Дантес влаштував справжню вечірку на снігу. У дворі заміського маєтку він сфотографувався з коктейлем і мандаринами, однак фанів збентежив його зовнішній вигляд.
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На сніг співак вийшов у сміливому образі – в яскравих жовтих шортах, але з шарфом і в черевиках. Він не просто засвітив оголений торс, а заявив, що в такому look чекає дружину Надю Дорофєєву.
Обожнюю день, коли йде перший сніг! Для мене цей день найвеселіший. Я одразу вмикаю All I Want for Christmas Is You, починаю дико танцювати й співати… Надю, їдь швидше додому,
– підписав Володимир Дантес.
Володимир Дантес у шортах на снігу / Фото з інстаграму співака
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Курйозна реакція мережі
Фани Володимира Дантеса вибухнули коментарями. Одні радили негайно встати зі снігу, аби нічого не відморозити й не захворіти перед першим сольником, тоді як інші звертались до Наді Дорофєєвої. Користувачі інстаграму благали співачку їхати додому швидше, аби дати чоловіку прочухана:
- "Під Новий рік ангіну хочеш?";
- "Фото – відвал башки. Сподіваюся, ніхто нічого не відморозив";
- "Тільки спробуй захворіти! У мене донька купила квиток на твій концерт";
- "Замість того, щоб робити концерт, він сидить на снігу та мерзне";
- "Ще одна причина, чому немає Дантесиків";
- "Як ти там? Не змерз? Дивись, Надя скоро приїде, і дасть, що ти без курточки на вулиці в сніг";
- "Надю, їдь вже скоріше, змерзне ж";
- "Надю, їдь швидше додому! Вова без шапки".