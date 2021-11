Владимир Дантес в одних шортах вышел на первый снег: курьезная реакция сети

Первый снег в Киеве вызвал шквал восторга и сотни публикаций в социальных сетях. Инстаграмы звезд шоу-биза тоже наполнились первыми зимними фото, но больше всего из них выделился Владимир Дантес. На снегу он позировал в одних шортах.

33-летний Владимир Дантес устроил настоящую вечеринку на снегу. Во дворе загородного имения он сфотографировался с коктейлем и мандаринами, однако фанатов смутил его внешний вид.

К теме Ирина Горова объяснила, почему не продюсирует Дантеса и не дает Дорофеевой записать с ним дуэт

На снег певец вышел в смелом образе – в ярких желтых шортах, но с шарфом и ботинками. Он не просто показал обнаженный торс, а заявил, что в таком look ждет жену Надю Дорофееву.

Обожаю день, когда идет первый снег! Для меня этот день самый веселый. Я сразу включаю All I Want for Christmas Is You, начинаю дико танцевать и петь… Надя, поезжай скорее домой,

– подписал Владимир Дантес.



Владимир Дантес в шортах на снегу / Фото из инстаграма певца

Не пропустите Светлана Тарабарова показала, как радовалась первому снегу с мужем и детьми: милое видео

Курьезная реакция сети

Фаны Владимира Дантеса взорвались комментариями. Одни советовали немедленно встать со снега, чтобы ничего не отморозить и не заболеть перед первым сольником, в то время как другие обращались к Наде Дорофеевой. Пользователи инстаграма умоляли певицу ехать домой быстрее, чтобы дать мужу взбучку: