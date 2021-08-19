Історія кохання Дорофєєвої та Дантеса розпочалася 10 років тому. Вони є однією з найміцніших сімей в українському шоу-бізнесі. Пара ніколи не розповідає про сварки та не виносить на публіку сімейні конфлікти.

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Перебуваючи у відпустці, Володимир вирішив поспілкуватися з підписниками в інстаграмі. У сторіз він залишив "віконечко", де кожен міг запитати те, що його цікавить.

Дантес про сімейне життя з Дорофєєвою

Один з "фоловерів" запитав, чи Надя та Володимир сварилися колись так, що хотіли розлучитися. Дантес з гумором відповів: "Так, ми тричі розлучалися. Зараз знову хотіли побути далеко один від одного, але випадково обрали однаковий готель, віллу. Доля намагається зцілити наші стосунки".

Ще одному підписнику цікаво, як би діяв Дантес, якби Надя відмовилася виходити за нього заміж. У відповідь чоловік опублікував фото кулака з підписом: "Ось мій план на будь-які неймовірні повороти долі".



Дантес відповів на запитання фанатів / Скриншот інстаграм-сторіз Володимира Дантеса

Володимир вирішив також відповісти на запитання про те, що йому найбільше подобається в Наді. Він опублікував фото коханої, де вона показує непристойний жест і з усмішкою підписав його: "Її безмежне кохання до мене".

У стосунках Дорофєєвої та Дантеса панує легкість. Вони приймають сарказм і самоіронію. Чоловік зазначив, що ревнощі – це аб'юз, а вони пропагують здорові стосунки.



Дантес відповів на запитання фанатів / Скриншот інстаграм-сторіз Володимира Дантеса

Історію кохання зіркового подружжя, яке досі залишається одним з найміцніших в українському шоу-бізнесі, – читайте тут.