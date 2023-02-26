Навчився на попередніх, – Дантес відповів, чому приховує нові стосунки

Український співак Володимир Дантес зустрічається з бізнесвумен Дашею Кацуріною, але майже не розповідає про стосунки. Він вперше зізнався, чому зробив таке рішення.

Музикант Володимир Дантес після офіційного розлучення з Надею Дорофєєвою майже не розповідає про свої нові стосунки. Артист зізнався, чому приховує роман з Кацуріною та як реагує на критику від людей.

Читайте також Нова обраниця Володимира Остапчука натякнула, що вони тепер одружені: "Мій чоловік"

Чому Дантес приховує новий роман

Я досі не відкриваю повністю карти. Навчився на попередніх стосунках, що не треба повністю їх показувати. Я вже був у відносинах, в яких все показував. І це – класно. Але зараз мені не хочеться. Хочеться, щось лишати для себе і трохи приховувати,

– поділився Володимир Дантес.

Музикант прокоментував плітки та критику, яку поширюють на його адресу. Він визнав, що йому неприємно читати таке від фанів, але до цього ставиться з розумінням.

"Насправді інколи мені неприємно, що це обговорюється. Не розумію, навіщо. А потім я собі думаю так: "Ну якщо люди в цей момент, пишучи якісь коментарі, не думають про жахіття, які відбуваються в нашій країні. Ну нехай". Люди – це люди. І вони завжди будуть обговорювати брудну білизну. Не треба, як то кажуть, пісяти проти вітру. А то буде ще гірше. Це все мине".

Що відомо про роман Дантеса та Кацуріної