Такі думки не гризуть, – Володимир Дантес відверто пояснив, чому не воює на фронті

В Україні вже півтора року триває повномасштабна війна. За цей час багато українських артистів вступили до лав ЗСУ. Співак Володимир Дантес пояснив, чому він не захищає Україну на фронті і відповів, чи не соромно йому за це.

Днями до війська мобілізували співака Віталія Козловського. Він вже 3 тижні проходить бойові навчання. Водночас Володимир Дантес поки не спішить на передову.

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Ведуча Маша Єфросиніна запитала в Дантеса, як він справляється з відчуттям сорому за те, що артист не на фронті.

Я не думаю про це, чесно. Тому що це шлях в нікуди – гризти себе за те, що я не з ними (військовими – 24 Канал), чому я не з ними? Усі ці думки, наскільки я чоловік... В мене ці думки були, але зараз пішли. Я просто чую від військових – що маю робити все, що я роблю,

– зізнався Володимир.

За його словами, зараз він просто робить свою роботу і не замислюється про те, які думки на нього накидує суспільство.

Також артист розповів, що навіть самі військові під час його виступів на передовій говорять йому займатись тим, що він робить, адже він своїми концертами збирає гроші на допомогу армії.

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Дантес розповів, як проходили його виступи для наших захисників на Донеччині.

Ми були в містечку за 5 кілометрів від передової, а там якраз почався танковий бій. Ми тут концерт даємо, там за вікном прильоти йдуть, а військові слухають нас і не реагують навіть на вибухи,

– каже артист.

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Зазначимо, що Дантес весною поїхав на Донеччину і влаштував там концерт для українських військових. Після цього співак закликав усіх зірок виступити на фронті і так підтримати наших захисників.