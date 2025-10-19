Днями пара влаштувала гендер-паті, де стала відома стать майбутньої дитини. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Володимира.

Черняк з дружиною Юлією влаштували гендер-паті на природі. Вони одягнули білий одяг і зробили тематичну фотозону. Це на своїй сторінці в інстаграмі показала дружина коміка.

Як виявилося, Юлія думала, що в неї народиться хлопчик. Такої ж думки був її старший син Макар і більшість друзів. Водночас Володимир з донькою Поліною вважали, що в мами в животику росте ще одна дівчинка. Що цікаво, вони виявилися праві. Вже незабаром Юлія народить доньку.

Я завжди хотів 5 діток. Поки троє. Дякую тобі, Юля, дітям, Богові, долі, нашим захисникам і захисницям, всім рідним і друзям,

– написав гуморист.

Як відомо з соцмереж Володимира, у червні цього року вони з Юлією відзначили 12 років шлюбу.

Що відомо про Володимира Черняка?