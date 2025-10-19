Знаменитість зробила це у свій день народження 19 жовтня. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Лесі Нікітюк.

Телеведуча запостила шість рідкісних кадрів з малюком. На цих фотографіях вона показала, як годує сина, як він спить і як просто тримає його на руках.

Сьогодні мій день народження, але насправді мій день народження триває кожного дня протягом цілого року. Тому сьогодні я просто хочу подякувати долі, яка подарувала нам тебе,

– написала під публікацією Нікітюк.

Леся Нікітюк з сином / Фото з інстаграму телеведучої



Леся поки не розголошувала ім'я хлопчика, та блогер-пліткар Богдан Беспалов у телеграм-каналі, з посиланням на власні джерела, писав, нібито малюка звуть Орест.

Що відомо про сина Лесі Нікітюк?