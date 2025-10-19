Знаменитість зробила це у свій день народження 19 жовтня. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Лесі Нікітюк.
Теж цікаво Приховував майже рік: Євген Клопотенко вперше показав кохану
Телеведуча запостила шість рідкісних кадрів з малюком. На цих фотографіях вона показала, як годує сина, як він спить і як просто тримає його на руках.
Сьогодні мій день народження, але насправді мій день народження триває кожного дня протягом цілого року. Тому сьогодні я просто хочу подякувати долі, яка подарувала нам тебе,
– написала під публікацією Нікітюк.
Леся Нікітюк з сином / Фото з інстаграму телеведучої
Леся поки не розголошувала ім'я хлопчика, та блогер-пліткар Богдан Беспалов у телеграм-каналі, з посиланням на власні джерела, писав, нібито малюка звуть Орест.
До теми Про материнство, "Хто зверху", роботу з Дантесом: інтерв'ю з Лесею Нікітюк
Що відомо про сина Лесі Нікітюк?
Хлопчик народився 15 червня.
Батьком малюка є військовий Дмитро Бабчук, з яким телеведуча перебуває у стосунках. Чоловік освідчився коханій, проте поки вони відклали весілля через службу Дмитра.
Нікітюк вже повернулась до роботи. У цей час, за словами телеведучої, з сином їй найбільше допомагає мама.