Радянський та український шоумен Володимир Бистряков ще до повномасштабного вторгнення відзначався проросійською позицією. Тепер він висловлює її в Німеччині, куди втік через війну, розпочату Росією.

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Бистряков відзначився одіозними заявами

Композитор поширив на своїй сторінці текст про Ізраїль та євреїв. Користувачка прокоментувала його допис і запитала, чому він з такими амбіціями не говорить так про Україну і чому поїхав звідти. У відповідь Бистряков заявив, що Україну "окупували".

Обійдімося без моралі! Я не хлопчик, а ви не лектор "Знання". Що стосується моєї Батьківщини, вона залишилася в моїй душі й пам'яті. Сьогодні ця територія окупована особами, що знищують мою мову, мою культуру, мою пам'ять та мої духовні цінності,

– вважає Володимир Бистряков.

Шоумен додав, що не ототожнює поняття "Батьківщина" та "панівний режим", бо вважає це маніпуляцією. Він також видав заяву, що "українців женуть на забій". В іншому коментарі Бистряков у дусі "маленької людини" додав, що йому шкода кожну націю, а у всьому винні "керівничі еліти".



Скриншот з фейсбуку



Скриншот з фейсбуку

Хто такий Володимир Бистряков

Володимир Бистряков – радянський піаніст, композитор та шоумен. Він співпрацював з відомими українськими та російськими артистами: Юрієм Рибчинським, Аллою Кудлай, Аллою Пугачовою. Писав пісні до кіно та мультфільмів (наприклад, "Як Петрик П'яточкін слоників рахував").

Володимир Бистряков відкрито засуджував Революцію Гідності та підтримав окупацію Криму Росією. Заявляв, що на Донбасі начебто "немає російських військ" та критикував українську владу.

Шоумен потрапив у базу "Миротворець" за антиукраїнську пропаганду та підтримку російської агресії.