"Вношу вагомий внесок для перемоги": чим в час війни займається учасник "Холостячки" Ковтуненко

Учасник "Холостячки" Євген Ковтуненко активно займається волонтерством під час війни. Він розповів, як дізнався про війну, і що робить для перемоги України.

На час повномасштабної війни кожен воює на своєму фронті. У випадку учасника 1 сезону "Холостячки" – це інформаційний фронт, а також волонтерство.

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Що робив Ковтуненко, як тільки почалась війна

Власник юридичної компанії та ресторану, інфлюенсер Євген Ковтуненко 24 лютого прокинувся від дзвінка брата.

"Я прокинувся від дзвінка брата і почув: "Братан, почалося". Далі все, як у тумані. Врятувало лише те, що ми промовляли дії. Протягом перших 10 хвилин уже сиділи в машинах з повними баками й виїжджали, як нам здавалося, у безпечному напрямку на захід. Але дорогою читали новини та бачили, що бомблять уже всю країну…" – поділився чоловік.

Буквально з першого дня війни з менеджментом мого ресторану ми вирішили передати всі харчові запаси на підтримку київської тероборони. Роздали гроші співробітникам і відпустили всіх рятувати себе та свої сім'ї,

– розповів Євген Ковтуненко.



Євген Ковтуненко з братом та Олексієм Тригубенком / Фото з інстаграму шоу "Холостяк"

Чим займається на час війни

Учасник реаліті приєднався до батальйону блогерів і підтримував інформаційну політику країни, збирав кошти на бронежилети.

В інстаграмі провожу свій традиційний юридичний марафон. Безкоштовно відповідаю на запитання передплатників. Тому що в цій військовій обстановці люди просто не встигають зрозуміти, які мають права, що можна робити, а чого не можна,

– поділився Євген.

Також чоловік зустрівся з Олексієм Тригубенком та Андрієм Рибаком. Вони займаються збором коштів для закупівлі тепловізорів. Ковтуненко також зізнався, що є лейтенантом запасу. Однак його ще не мобілізовували.

"Я військовослужбовець України – лейтенант запасу! З першого дня війни зв'язався зі своїми кураторами, щоб дізнатися, коли заклик військовослужбовців з моєю спеціальністю. У моєму випадку призив здійснюється пізніше. А поки що як бізнесмен та інфлюенсер вношу не менш вагомий внесок у нашу перемогу! І закликаю кожного українця робити все можливе для своєї країни", – підсумував блогер.