Критику вже прокоментувала власниця бренду Даніела. Вона записала відео, де різко відповіла хейтерам. Цей ролик зараз активно ширитися в Threads, передає Showbiz 24.

Бізнесвумен вважає, що хейтерам слід було пройти повз відео з ведмедиком, бо їхні коментарі нічого не значать.

А ось і я. Мабуть, не чекали ніх*я? Але у мене є що сказати. Хочу звернутися до людей, які пишуть: "А нах*я так дорого? Можна було машину купити. Можна було віддати гроші на ЗСУ, наприклад". Можна було б, в принципі, завалити своє жало і просто поставили лайк або пройти повз. Якось ваші, бл*ть, хейтерські задр*чені коментарі нах*й нікому не потрібні,

– обурилася Даніела.

Власниця бренду, що купив ведмедя з квітів за 536 тисяч, відповіла на хейт (присутня нецензурна лексика): дивіться відео онлайн

Річ у тім, що перед цим в коментарях в інстаграмі бренду DaLee під публікацією з квітковою композицією в формі ведмедя було чимало негативних реакцій від користувачів.

Про якого квіткового ведмедика йдеться?