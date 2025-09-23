Розкішний букет замовила команда бренду DaLee. Пише Showbiz 24 з посилання інстаграм компанії.

До слова Ведмідь за 536 тисяч гривень від студії квітів відомої блогерки викликав обурення в мережі

У команді DaLee зазначили, що композиція з червоних троянд у формі ведмедя – не подарунок, а їхній символ.

Ми замовили найбільшого в Україні ведмедя з квітів, бо саме він уособлює ідею масштабу нашого бренду. Ведмедик є бестселером у нашій колекції прикрас – він символізує силу, ніжність і любов, які завжди йдуть поруч. Тепер цей образ ожив у гігантському форматі,

– йдеться у дописі.

Бренд додав, що таке замовлення для команди – "не про ціну, а про ідею" – що навіть під час війни вони можуть дозволити собі "трохи радості, креативу і масштабу".

Цей ведмідь – наш тотем, наш оберіг і наша заява: український бренд може робити речі світового рівня і водночас допомагати фронту за рахунок власних донатів та військового збору. Так, хайп хайпом, але найголовніше – ми продовжуємо працювати, одягати українок і підтримувати ЗСУ,

– наголосила команда бренду.

Заява DaLee про ведмедя з квітів / Скриншот з інстаграму бренду

Варто зауважити, що таке коштовне замовлення викликало різну реакцію у мережі. Чимало людей вважають, що гроші варто було б спрямувати на допомогу армії, дитячим будинкам або нужденним.

Власниця бренду DaLee доволі різко відреагувала на критику у своєму інстаграмі. Підприємиця записала відео російською мовою, яке зараз активно шириться мережею, однак наразі його вже немає на сторінці.

А ось і я. Мабуть, не чекали ніх*я? Але у мене є що сказати. Хочу звернутися до людей, які пишуть: "А нах*я так дорого? Можна було машину купити. Можна було віддати гроші на ЗСУ, наприклад". Можна було б, в принципі, завалити своє жало і просто поставили лайк або пройти повз. Якось ваші, бл*ть, хейтерські задр*чені коментарі нах*й нікому не потрібні,

– сказала жінка.

Відповідь власниці бренду на критику: відео з Threads (присутня нецензурна лексика)

Що ще відомо про букет за 536 тисяч гривень?