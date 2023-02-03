Влада Яму розкритикували через фото з Маямі: за нього заступилась дружина

Український танцівник Влад Яма оголосив про аукціон, але у відповідь знову отримав порцію критики. Цього разу за нього заступилась дружина Лілія.

Танцівник та хореограф Влад Яма, що перебуває у США та проводить там благодійні заходи, поділився з фанами новиною. Він організував "день лотів" з ним, які можна було придбати.

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Чому Влада Яму розкритикували

Танцівник дав можливість шанувальникам придбати оригінальні лоти за його участю – від привітань та спільного допису до менторства, тренувань. Також серед лотів були й такі: Влад Яма пропонував стати ведучим чи провести DJ-set. Хореограф запевнив, що частина коштів з продажу лотів передасть на потреби ЗСУ.

Для підігріву цікавості Влад Яма опублікував фото з пляжу у стилі "Рятувальників Малібу" з локацією Маямі. Та, ймовірно, це архівне фото.



Влад Яма / Фото з інстаграму Влада Ями

Схоже, саме світлина роздратувала декотрих користувачів мережі, тож вони написали гнівні коментарі:

"А в цей час на війні гинуть найкращі…";

"А повернутись в Україну не плануєте?";

"Харків радий за вас";

"Можна було б інше фото викласти";

"Ну так, тільки еліта може допомогти за кордоном, а звичайні люди, які не мають можливості їздити туди, воюють на нулі, в окопах".

Та варто зазначити, що багато хто закликав не засуджувати танцівника:

"Не суди, і не судимим будеш. А допомогати звичайно потрібно, і кожен це робить, як може";

"З України виїхало близько 12,5 мільйонів людей. Я впевнена, що з них третя частина чоловіків. Ніхто не хоче вмерти і в кожного свій метод самозахисту";

"Допомогайте ЗСУ всіма можливими способами!!! Це звернення до усіх";

"Прочитала коментарі і жахнулась... Люди, ви справді вірите, що Влад Яма зробить велику "погоду" на війні? Перемога не можлива без тилу".

За Влада заступилась дружина

Лілія Яма цього разу не змовчала та відповіла коментаторам під дописом зіркового чоловіка. Вона знову підкреслила, що ніхто не повинен засуджувати чийсь вибір.

Ніхто не має право засуджувати право вибору кожного з нас! Не судіть, щоб і вас не судили. Ніхто не знає обставин кожного…

– написала Лілія.



Скриншот з інстаграму

, дружина Влада Ями схоже відповідала на запитання прихильників про те, чому їхня сім'я залишається за кордоном. Вона писала, що це "особиста справа кожного", і що вона поважає вибір кожної людини.

Влад Яма й сам звернувся до підписників в інстаграм-сторіз. Він заявив, що не бачить потреби щось комусь доводити.

"Окремо дякую категорії людей-порадників на кшталт "ти маєш" (далі не важливо) і "а чому не з автоматом" за те, що виявили себе… і пішли на інші сторінки. Ну або я допоміг. Так, ситуація екстремальна, кожен має право на свою думку. Але я не бачу сенсу щось комусь доводити, є важливіші справи. Люблю вас".



Влад Яма про хейтерів / Фото з інстаграм-сторіз