Влада Седан показала нові фото маленької донечки

Український футболіст Олександр Зінченко та його дружина Влада Седан 2 серпня вперше стали батьками. У подружжя народилася донечка, яку назвали Євою. Новоспечена матуся показала нові фото маленької принцеси.

Влада Седан, бувши вагітною, підтримувала коханого на Євро-2020. Вона була на всіх іграх української збірної та всім серцем вболівала за неї.

До теми Олександр Зінченко та Влада Седан стали батьками: перше фото донечки

Повернувшись додому, дівчина відпочивала й готувала до найголовнішої зустрічі в житті. 2 серпня Влада вперше стала мамою.

Нові фото доньки Седан і Зінченка

На особистій сторінці в інстаграмі матуся опублікувала світлини, де показала, як коханий підготувався до її повернення з пологового будинку. Вдома він створив справжню казку: прикрасив кімнату величезною кількістю квітів, іграшок та повітряних кульок рожевого кольору.

Маленька Єва солодко спала в коконі для новонароджених. Дівчинку одягнули в красивий білий костюмчик з рожевою вишивкою. Вона прикрила обличчя рукою, чим ще більше замилувала публіку. Наразі Влада та Олександр не показують обличчя своєї крихітки.

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Подружнє життя Влади Седан та Олександра Зінченка