Влада Седан, бувши вагітною, підтримувала коханого на Євро-2020. Вона була на всіх іграх української збірної та всім серцем вболівала за неї.
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Повернувшись додому, дівчина відпочивала й готувала до найголовнішої зустрічі в житті. 2 серпня Влада вперше стала мамою.
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На особистій сторінці в інстаграмі матуся опублікувала світлини, де показала, як коханий підготувався до її повернення з пологового будинку. Вдома він створив справжню казку: прикрасив кімнату величезною кількістю квітів, іграшок та повітряних кульок рожевого кольору.
Маленька Єва солодко спала в коконі для новонароджених. Дівчинку одягнули в красивий білий костюмчик з рожевою вишивкою. Вона прикрила обличчя рукою, чим ще більше замилувала публіку. Наразі Влада та Олександр не показують обличчя своєї крихітки.
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Подружнє життя Влади Седан та Олександра Зінченка
- Закохані зареєстрували шлюб 12 березня 2020 року в приміщенні українського посольства, що розташоване в Лондоні.
- Гучне весілля журналістка та футболіст зіграли в Києві. Святкування відбулося 24 серпня 2020 року.
- На початку червня 2021 року Влада Седан повідомила про вагітність.
- Дівчина вирішила неординарно повідомити коханому стать дитини. Вона запросила Олександра на стадіон, де він мав влучити в один з м'ячів, який висів на воротах.