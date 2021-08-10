Влад та Лілія є прикладом однієї з найміцніших сімей в українському шоу-бізнесі. Вони завжди знаходять час, щоб побути разом, у шлюбі зберігають романтику й пристрасть.

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Нове фото Влада Ями з дружиною

Хореограф опублікував нове ніжне фото на особистій сторінці в інстаграмі. Зробив це з нагоди річниці з дня знайомства з Лілією. Вони вперше зустрілися 14 років тому. Побачивши Лілію, Влад закохався.

Доленосна зустріч відбулася 9 серпня 2007 року в столичному нічному клубі "ПаТіПа". Тоді Яма попросив, щоб його познайомили з цією красунею. Вони танцювали до ранку. Тоді чоловік одразу зрозумів, що це серйозно.

14 років, як одна мить. Дякую, рідна Ліліє, за кожну хвилину разом! Люблю!

– написав танцівник під фото.



Влад Яма з дружиною Лілією / Фото з інстаграму Влада Ями

Реакція Лілії Ями

Зіркова дружина у своєму інстаграмі детально розповіла історію знайомства з майбутнім чоловіком. Це сталося напередодні старту 3 сезону "Танців з зірками", де Влад мав танцювати з Наталією Могилевською. Вся країна вже знала молодого хореографа, а Лілія не дивилася проєкт, оскільки телевізор був зламаний.

"Ніколи не забуду цей погляд і чисті, бездонні очі. А потім, як уві сні… Танцювали до ранку, зустріли схід сонця… І 14 років пролетіли, як один день. Скільки було хорошого, незабутнього. І скільки ще буде. Далі – більше. Дякую!", – адресувала Лілія Владу.

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