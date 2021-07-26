Влад Яма зворушив рідкісним фото з батьками
Джерело:інстаграм Влада Ями
Український хореограф Влад Яма провідав батьків, які живуть у Запоріжжі. Танцівник зробив селфі з батьками, яким зворушив багатотисячну аудиторію шанувальників.
Влад Яма намагається якомога більше часу проводити з батьками. Оскільки хореограф живе в Києві, то це не завжди вдається, однак, коли є можливість, він завжди їде до найрідніших.
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Нове фото Влада Ями з батьками
В особистому блозі в інстаграмі танцівник оприлюднив фотографію, де позував разом із мамою і татом на рідному подвір'ї. На обличчях усіх сяяла усмішка, адже троє чекали на цю зустріч. Мама ніжно притулилася до Влада. Вона завжди по-особливому очікує на приїзд сина.
Під фото Яма розповів, що заїхав до батьків дорогою на роботу. Однак йому довелося проїхати додаткові 400 кілометрів, тому очевидно, що танцівник просто захотів побачитися з мамою і татом, тому відстань була неважлива.
Дав настанову не хворіти. Скоро ж на море! Мамо, тату, люблю!
– наголосив Влад.
Влад Яма з батьками / Фото з інстаграму Влада Ями
У коментарях підписники танцівника залишають багато приємних слів на його адресу й зазначають, що він вчинив дуже правильно, адже батьки – це найголовніше в житті.
- "Молодець, так тримати! Вони найважливіші на світі!"
- "Зробив батьків щасливими! Молодець!"
- "Це так мило! Ось так виглядає щастя!"
- "Так зворушливо!"
- "Так віє теплом від цього фото! Здоров'я вашим батькам!"