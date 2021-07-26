Влад Яма старается как можно больше времени проводить с родителями. Поскольку хореограф живет в Киеве, то это не всегда получается, однако, когда есть возможность, он всегда едет к родным.

Смотрите также Кристина Решетник показала, как сыновья проводят каникулы с бабушкой и дедушкой: фото

Новое фото Влада Ямы с родителями

В личном блоге в инстаграме танцовщик обнародовал фотографию, где позировал вместе с мамой и папой на родном дворе. На лицах всех сияла улыбка, ведь трое ждали этой встречи. Мама нежно прижалась к Владу. Она всегда по-особенному ждет приезда сына.

Под фото Яма рассказал, что заехал к родителям по дороге на работу. Однако ему пришлось проехать дополнительные 400 км, поэтому очевидно, что танцовщик просто захотел увидеться с мамой и папой, поэтому расстояние было не важно.

Дал установку не болеть. Скоро же на море! Мама, папа, люблю!

– отметил Влад.



Влад Яма с родителями / Фото из инстаграма Влада Ямы

В комментариях подписчики танцовщика оставляют много приятных слов в его адрес и отмечают, что он поступил очень правильно, ведь родители – это самое главное в жизни.