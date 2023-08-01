Буває соромно, – Влад Яма відповів на хейт щодо виїзду за кордон

Український хореограф Влад Яма, який з початком повномасштабного вторгнення виїхав з України, знову нарвався на хейт підписників. Зірку постійно критикують за те, що він втік за кордон, і тепер Яма відповів на це.

Днями танцівник, суддя "Танців з зірками" опублікував нові фото з США, де зараз проживає. Багато українців його захейтили, проте знайшлися і ті, хто став на захист Влада Ями.

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Яма відповів на хейт

Найбільше зіркового хореографа критикують за те, що він у перші дні повномасштабного вторгнення виїхав до США. Тепер українців обурило те, що Влад Яма продовжує демонструвати своє безтурботне мирне життя у соцмережах. Своє невдоволення з цього приводу вини висловили у коментарях.

Сам танцівник не став мовчати і відповів на закиди хейтерів. На питання одного з користувачів мережі, чи буває йому соромно за життя у США, Яма написав, що "регулярно".



Влад Яма відповів на хейт / Скриншот коментарів

У нього навіть запитали щодо захисту України на фронті. На це Влад Яма написав, що в цьому питанні він реагуватиме лише на претензії військових.



Влад Яма відповів підписникам / Скриншот коментарів

Додамо, що багато шанувальників у коментарях підтримали Влада Яму. Вони наголосили, що їхати чи залишатись в Україні – особистий вибір кожного. "Правда", – лаконічно відповів танцівник.



Влад Яма відповів шанувальникам / Скриншот коментарів

Додамо, що в соцмережах Влад Яма також відреагував на терористичний удар Росії по житловому будинку в Кривому Розі. Він опублікував фото загиблих там мами і дочки.



Влад Яма відреагував на удар по Кривому Розі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни Влад Яма виїхав з України. Досі невідомо, як саме йому це вдалося, але сам артист запевняє, що встиг покинути країну до закриття кордонів. Вже більше року танцівник з сім'єю живе в США, там він вже навіть знайшов роботу. Чим займається Влад Яма – читайте у нашій статті.

Додамо, що попри критику, дехто з зіркових колег заступився за Влада. Зокрема, Тарас Цимбалюк раніше обурювався, що українці "докопалися до Ями". Він наголошував, що хореограф в США організував багато заходів на підтримку України, збирав гроші на ЗСУ. Тоді з актором посперечався Євген Кот.