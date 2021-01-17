Известный украинский танцовщик Влад Яма продолжает трогать сеть семейными кадрами. На этот раз он показал фото с зимней прогулки на снегу с женой Лилией и сыном Леоном.

Только внутри января в Украине наступила настоящая зима. Родители с детьми наслаждаются снегом и устраивают семейные прогулки. Известный украинский танцовщик Влад Яма тоже решил провести время с женой и сыном. Новыми фото он поделился на личной странице в инстаграм.

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Новые фото Влада Ямы

Танцовщик с женой и сыном прогуливались по зимнему Киеву и развлекались на детской площадке, засыпанной снегом. Влад Яма рассказал в подписи к фото, что тогда на градуснике было -17 градусов. Но семья, несмотря на сильный мороз, радостно улыбается на камеру.

В такую холодную пору все оделись соответственно. Судья "Танцев со звездами" предстал в синих джинсах, белом пуховике и серой шапке. Лилия Яма, как всегда, выбрала комфортную одежду, которую соединила в стильный образ. Она надела белые лосины и кофточку.

Лилия дополнила аутфит серым пуховиком, яркими желтыми ботинками и синей шапкой. А Леон позировал в синей курточке, черных брюках и сером шарфике и шапке. На руках его были черные рукавицы.

Зима, ну ты же можешь! Минус 17 одновременно радует и обжигает! А с солнцем – полное счастье!

– написал Влад Яма под фото.



Влад Яма с женой и сыном / Фото из инстаграма Влада Ямы



Влад Яма с женой и сыном / Фото из инстаграма Влада Ямы

Лилия Яма тоже поделилась серией фото. И добавила: "Эту бы погоду на пару недель раньше... Эх, ну ничего. Главное – наслаждаться моментом, который наступил (– 17)".

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